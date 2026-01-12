5EME FÊTE DE LA TRUFFE

Villeveyrac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez participer à la cinquième édition de la fête de la truffe à Villeveyrac le samedi 31 janvier de 9h à 17h.Au programme Vente de truffes fraiches et d’autres produits locaux, conférence et démonstration de recherche de truffes (cavage) avec Babar le cochon et un chien truffier.A partir de 11 h Omelette à la truffe 10€/personneRepas truffé à 25€ à réserver auprès de l’OMAC au 06 15 17 27 02 ou sur www.omac-villeveyrac.comParking gratuit, buvette et tombola sur place. .

Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie +33 6 15 17 27 02

English :

On the program: Sale of fresh truffles and other local products, conference and truffle-hunting demonstration with Babar the pig and a truffle dog.

