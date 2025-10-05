5ème Foire d’Automne à Gy rue su stade Gy

5ème Foire d’Automne à Gy

rue su stade Stade Gy Haute-Saône

Les Sapeurs-pompiers de Gy vous accueillent sur leur traditionnelle foire d’automne qui se déroulera au stade et ses abords dès 9h. De très nombreux exposants, des animations, une tombola au profit des pupilles orphelins des Sapeurs-Pompiers, sans oublier le côté gourmand et convivial avec buvette, petite restauration… .

rue su stade Stade Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 97 78 33

