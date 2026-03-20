5ème foire de printemps Château-Garnier
5ème foire de printemps Château-Garnier dimanche 26 avril 2026.
5ème foire de printemps
Château-Garnier Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Marché gourmand et artisanal.
Animé par ELLE et les Jean.
Animations enfants.
Sur inscription.
Organisé par le comité des fêtes. .
Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 36 87 64
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English : 5ème foire de printemps
L’événement 5ème foire de printemps Château-Garnier a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou