5ème foire de printemps

Château-Garnier Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Marché gourmand et artisanal.

Animé par ELLE et les Jean.

Animations enfants.

Sur inscription.

Organisé par le comité des fêtes. .

Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 36 87 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 5ème foire de printemps

L’événement 5ème foire de printemps Château-Garnier a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou