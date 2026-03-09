5ème grande chasse aux œufs

2 Route de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-03 12:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Le club sportif de Football Américain, Flag Football et Cheerleading de Haguenau, organise sa cinquième journée de chasse aux œufs. Celle-ci se déroulera au Gros Chêne, Route de Schwabwiller, 67500 Haguenau

Le club sportif de Football Américain, Flag Football et Cheerleading de Haguenau, organise sa cinquième journée de chasse aux œufs.

Celle-ci se déroulera au Gros Chêne, Route de Schwabwiller, 67500 Haguenau

J’emmène mes parents à la grande chasse aux oeufs le vendredi 3 Avril 2026.

Ouvert à tous les enfants âgés de 1 à 11 ans.

Limité à 30 inscriptions par catégorie d’âge et par groupe mais peut être revu à la hausse suivant les inscriptions.

Des activités vous seront proposées afin de faire passer le temps et de passer une bonne journée, initiation au flag, etc…

Petite restauration sur place.

Date limite d’inscription le Dimanche 29 Mars 2026.

Défends ton territoire . . . Rejoins le Wolfpack .

2 Route de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 43 27 00 florian.rigaux67@gmail.com

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English :

The Haguenau American Football, Flag Football and Cheerleading sports club is organizing its fifth annual egg hunt. The event will take place at the Gros Chêne, Route de Schwabwiller, 67500 Haguenau

L’événement 5ème grande chasse aux œufs Haguenau a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau