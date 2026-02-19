5ème JOB DATING des métiers du Tourisme Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier

5ème JOB DATING des métiers du Tourisme

Route du Pont de l’Europe Espace du Parc Centre Omnisports de Vichy Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2026-03-02 14:30:00

fin : 2026-03-02 17:30:00

2026-03-02

Dans le cadre de la Semaine nationale des métiers du tourisme, France Travail et Vichy Destinations ont le plaisir de vous convier à la 5ᵉ édition du Job Dating des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

Route du Pont de l’Europe Espace du Parc Centre Omnisports de Vichy Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@vichydestinations.fr

English :

As part of the Semaine nationale des métiers du tourisme, France Travail and Vichy Destinations are pleased to invite you to the 5th edition of Job Dating des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

