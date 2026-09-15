5ème Kludoween Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Sever

Informations pratiques

Saint-Sever

5ème Kludoween

Rue de l’Hôtel de Ville Cloitre de la mairie Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

5ème édition du Kludoween organisée par l’Association Kludo cadets.

Divers jeux, animations et activités autour du thème d’Halloween, y compris jeux de société, des énigmes, un concours de déguisement…

5ème édition du Kludoween organisée par l’Association Kludo cadets.

Divers jeux, animations et activités autour du thème d’Halloween, y compris jeux de société, des énigmes, un concours de déguisement… .

Rue de l’Hôtel de Ville Cloitre de la mairie Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 10 45 kludocadetsclub@gmail.com

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English : 5ème Kludoween

5th edition of Kludoween, organized by the Kludo Cadets Association.

Various games, entertainment, and activities centered around the Halloween theme, including party games, puzzles, and a costume contest…

L’événement 5ème Kludoween Saint-Sever a été mis à jour le 2026-08-31 par Landes Chalosse