5ème Kludoween Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Sever
samedi 31 octobre 2026 · Rue de l'Hôtel de Ville · Saint-Sever
Informations pratiques
Saint-Sever
5ème Kludoween
Rue de l’Hôtel de Ville Cloitre de la mairie Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00
Date(s) :
2026-10-31
5ème édition du Kludoween organisée par l’Association Kludo cadets.
Divers jeux, animations et activités autour du thème d’Halloween, y compris jeux de société, des énigmes, un concours de déguisement…
5ème édition du Kludoween organisée par l’Association Kludo cadets.
Divers jeux, animations et activités autour du thème d’Halloween, y compris jeux de société, des énigmes, un concours de déguisement… .
Rue de l’Hôtel de Ville Cloitre de la mairie Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 10 45 kludocadetsclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 5ème Kludoween
5th edition of Kludoween, organized by the Kludo Cadets Association.
Various games, entertainment, and activities centered around the Halloween theme, including party games, puzzles, and a costume contest…
L’événement 5ème Kludoween Saint-Sever a été mis à jour le 2026-08-31 par Landes Chalosse
À voir aussi à Saint-Sever (Landes)
- Visite audition du grand orgue de l’Abbatiale Saint-Sever 15 septembre 2026
- Rencontre Lecture : « L’affranchie de Montmartre » de Jean-Paul DELFINO Maison des Associations Saint-Sever 15 septembre 2026
- Visite Flash Abbatiale Place du Tour du Sol Saint-Sever 17 septembre 2026
- Terra Aventura : « un ange tombé du ciel », Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever, Saint-Sever 18 septembre 2026
- Animation jeune public : « Chasse au trésor avec Bubulle », Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever, Saint-Sever 18 septembre 2026