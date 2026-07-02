Informations pratiques

Lorentzen

5ème Marché de Noël de l’Alsace Bossue

90 rue principale Lorentzen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 11:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-06

L’Office de tourisme et la communauté de communes de l’ Alsace Bossue organisent leur 4ème marché de Noël sur le site castral du château de Lorentzen le dimanche 6 décembre 2026.

Le marché s’agrandit et prendra également place dans la Salle Stengel, dans la grange, sur le parvis du château et de l’Eglise.

Plus de 60 artisans producteurs locaux seront réunis de 11h à 19h.

Nombreuses nouveautés pour cette 5ème édition.

Présence du St Nicolas, animations enfants, restaurations avec des produits locaux, concert du Chœur d’Hommes d’Alsace Bossue dans l’église protestante et grand spectacle de feu pour clôturer la journée. .

90 rue principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39

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English :

L’événement 5ème Marché de Noël de l’Alsace Bossue Lorentzen a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue