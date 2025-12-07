5ème Marché de Noël de Saint-André-sur-Cailly Salle des fêtes Saint-André-sur-Cailly

5ème Marché de Noël de Saint-André-sur-Cailly

Salle des fêtes 15 D87 Saint-André-sur-Cailly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le Comité des fêtes de Saint-André-sur-Cailly organise son 5ème marché de Noël ce dimanche 7 décembre.

Venez découvrir et trouver des nouvelles idées de cadeaux avec son marché d’artisans locaux et profitez en pour acheter votre sapin de Noël et participer à la tombola de l’école !

Vous avez également la possibilité de prendre un petit chocolat ou vin chaud. Présence d’un foodtruck sur place. .

Salle des fêtes 15 D87 Saint-André-sur-Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie

