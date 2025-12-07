5ème Marché de Noël de Saint-André-sur-Cailly Salle des fêtes Saint-André-sur-Cailly
Salle des fêtes 15 D87 Saint-André-sur-Cailly Seine-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Le Comité des fêtes de Saint-André-sur-Cailly organise son 5ème marché de Noël ce dimanche 7 décembre.
Venez découvrir et trouver des nouvelles idées de cadeaux avec son marché d’artisans locaux et profitez en pour acheter votre sapin de Noël et participer à la tombola de l’école !
Vous avez également la possibilité de prendre un petit chocolat ou vin chaud. Présence d’un foodtruck sur place. .
Salle des fêtes 15 D87 Saint-André-sur-Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie
