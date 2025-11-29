5ème Marché de Noël Isserpent
5ème Marché de Noël Isserpent samedi 29 novembre 2025.
5ème Marché de Noël
Espace de Froment Isserpent Allier
Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes, le Club des Aînés et l’Association sportive.
Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 82 83 40
English : 5th Christmas market
Christmas market organized by the Comité des Fêtes, the Club des Aînés and the Association sportive.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Festkomitee, dem Seniorenclub und dem Sportverein.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes, dal Club des Aînés e dall’Associazione Sportiva.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por el Comité des Fêtes, el Club des Aînés y la Asociación Deportiva.
