5ème Marché de Noël Isserpent

5ème Marché de Noël

Espace de Froment Isserpent Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes, le Club des Aînés et l’Association sportive.

.

Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 82 83 40

English : 5th Christmas market

Christmas market organized by the Comité des Fêtes, the Club des Aînés and the Association sportive.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Festkomitee, dem Seniorenclub und dem Sportverein.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes, dal Club des Aînés e dall’Associazione Sportiva.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el Comité des Fêtes, el Club des Aînés y la Asociación Deportiva.

