5ème Marché de Potiers de Noël Jouy-le-Potier

Pour sa 5ᵉ édition, le Marché de Potiers de Noël revient à Jouy-le-Potier pour un week-end placé sous le signe de l’artisanat et de la magie des fêtes.

Organisé par l’association Les Pieds d’Argile, ce marché est une belle occasion de partager un moment convivial.

Les 13 & 14 décembre 2025

De 10h à 18h

Place de l’Église Jouy-le-Potier

️ Entrée gratuite

Venez rencontrer de nombreux potiers passionnés et découvrir leur savoir-faire pièces uniques, créations décoratives, poteries utilitaires ou objets inspirés de l’esprit de Noël… l’endroit idéal pour dénicher un cadeau original ou se faire plaisir.

Tombola de nombreuses poteries sont à gagner !

Organisé par l’association Les Pieds d’Argile, ce marché est une belle occasion de partager un moment convivial au cœur du village, en famille ou entre amis. .

Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire

English :

? Christmas Pottery Market

For its 5th edition, the Christmas Potters Market returns to Jouy-le-Potier for a weekend of craftsmanship and holiday magic.

Organized by the association Les Pieds d?Argile, this market is a great opportunity to share a convivial moment.

German :

? Weihnachtsmarkt der Töpfer

Ausgabe des Weihnachtsmarkts der Töpfer kehrt nach Jouy-le-Potier zurück, um ein Wochenende im Zeichen des Kunsthandwerks und des Zaubers der Feiertage zu verbringen.

Der Markt wird von der Vereinigung Les Pieds d’Argile organisiert und ist eine gute Gelegenheit, einen

Italiano :

? Mercato natalizio della ceramica

Giunto alla sua quinta edizione, il Mercato dei vasai di Natale torna a Jouy-le-Potier per un fine settimana di artigianato e magia festiva.

Organizzato dall’associazione Les Pieds d’Argile, questo mercato è un’ottima occasione per condividere un momento di convi

Espanol :

? Mercado navideño de alfarería

En su 5ª edición, el Mercado de Alfareros de Navidad vuelve a Jouy-le-Potier para un fin de semana de artesanía y magia festiva.

Organizado por la asociación Les Pieds d’Argile, este mercado es una gran oportunidad para compartir un momento de convivencia.

