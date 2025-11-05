5ÈME MARCHÉ D’HIVER À CAL MATEU Sainte-Léocadie
5ÈME MARCHÉ D’HIVER À CAL MATEU Sainte-Léocadie dimanche 21 décembre 2025.
5ÈME MARCHÉ D’HIVER À CAL MATEU
1 Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-21 10:30:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
5e édition du marché d’hiver à Cal Mateu. Marché de producteurs et artisans locaux. Restauration chaude sur place. Entrée gratuite….
1 Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com
English :
5th edition of the winter market at Cal Mateu. Market of local producers and craftsmen. Hot food on site. Free admission….
German :
5. Ausgabe des Wintermarkts in Cal Mateu. Markt mit lokalen Produzenten und Kunsthandwerkern. Warme Verpflegung vor Ort. Freier Eintritt….
Italiano :
5ª edizione del mercato invernale di Cal Mateu. Mercato con produttori e artigiani locali. Cibo caldo in loco. Ingresso libero….
Espanol :
5ª edición del mercado de invierno de Cal Mateu. Mercado de productores y artesanos locales. Comida caliente in situ. Entrada gratuita….
L'événement 5ÈME MARCHÉ D'HIVER À CAL MATEU Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2025-11-08