5ÈME MARCHÉ D’HIVER À CAL MATEU Sainte-Léocadie

5ÈME MARCHÉ D’HIVER À CAL MATEU Sainte-Léocadie dimanche 21 décembre 2025.

1 Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-21 10:30:00
fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

5e édition du marché d’hiver à Cal Mateu. Marché de producteurs et artisans locaux. Restauration chaude sur place. Entrée gratuite….
  .

1 Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05  musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com

English :

5th edition of the winter market at Cal Mateu. Market of local producers and craftsmen. Hot food on site. Free admission….

German :

5. Ausgabe des Wintermarkts in Cal Mateu. Markt mit lokalen Produzenten und Kunsthandwerkern. Warme Verpflegung vor Ort. Freier Eintritt….

Italiano :

5ª edizione del mercato invernale di Cal Mateu. Mercato con produttori e artigiani locali. Cibo caldo in loco. Ingresso libero….

Espanol :

5ª edición del mercado de invierno de Cal Mateu. Mercado de productores y artesanos locales. Comida caliente in situ. Entrada gratuita….

L’événement 5ÈME MARCHÉ D’HIVER À CAL MATEU Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2025-11-08 par OTC PYRENEES CERDAGNE