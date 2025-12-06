5ÈME NATURE MARATHON MAN Stade des Champs noirs Saint-Mathieu-de-Tréviers

5ÈME NATURE MARATHON MAN

Stade des Champs noirs 560 Chemin de la ville Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Le Run in Pic saint Loup organise, avec le concours de la Ville de Saint Mathieu de Tréviers, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la cinquième édition de son Nature Marathon Man.

Voici l’occasion de profiter d’un week-end sportif avec au programme des courses enfants, une conférence Sport et santé, Bien être physique, psychologique et social le samedi, puis un marathon, un semi-marathon, un 10 km et une marche santé le dimanche.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne : jusqu’au vendredi 05 décembre à 20h dans la limite des places disponibles, au village départ, le samedi 06 décembre de 14h à 19h00 et le dimanche 07 décembre à partir de 7h00 sur place le jour de l’épreuve toujours dans la limite des places disponibles.

Horaires

Samedi 6 décembre

14 h 19h retrait des dossards

14h Inscriptions enfants

15h courses enfants

17h Conférence Rencontres

Sport et Santé et activité physique pour tous et accessibilité avec de nombreux intervenants et moments d’échanges. bien être physique, psychologique et social

18h Apéro avec dégustation des vins du Pic St Loup par la cave coopérative

Dimanche 7 décembre

07h00 à 08h45 retrait des dossards

08h30 Accès au départ en groupe depuis le stade des champs noirs jusqu’au point de départ (mairie) derrière une batucada. (0,9 km)

9h Départ marathon, relais, semi, 10km, marche santé Aésio depuis la place de la mairie.

11h remise des prix 10 km

12h remise des prix semi-marathon

13h remise des prix marathon et relais au car podium d’Hérault Sport .

Stade des Champs noirs 560 Chemin de la ville Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie

English :

With the support of the town of Saint Mathieu de Tréviers, the Hérault department and the logistical backing of Hérault Sport, Run in Pic saint Loup is organizing the fifth edition of its Nature Marathon Man.

German :

Der Run in Pic saint Loup organisiert mit der Unterstützung der Stadt Saint Mathieu de Tréviers, des Departements Hérault und der logistischen Unterstützung von Hérault Sport die fünfte Ausgabe seines Nature Marathon Man.

Italiano :

Con il sostegno della città di Saint Mathieu de Tréviers, del dipartimento dell’Hérault e il supporto logistico di Hérault Sport, la Run in Pic saint Loup organizza la quinta edizione della sua Nature Marathon Man.

Espanol :

Con el apoyo de la ciudad de Saint Mathieu de Tréviers, el departamento de Hérault y el respaldo logístico de Hérault Sport, la Carrera del Pic saint Loup organiza la quinta edición de su Maratón Naturaleza Hombre.

L’événement 5ÈME NATURE MARATHON MAN Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 HERAULT SPORT