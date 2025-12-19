5ème Nordic Trail

Chapelle-des-Bois Doubs

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

2026-01-24

Ce sera la cinquième édition du Nordic Trail !

Deux parcours de 10,5 ou 18 kilomètres pour les coureurs et une boucle de 7,5km à parcourir pour les randonneurs.

Buvette, repas au chaud et soirée dansante ! .

Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 74 56 49 contact@envoleenordique.com

