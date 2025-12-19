5ème Nordic Trail Chapelle-des-Bois
Ce sera la cinquième édition du Nordic Trail !
Deux parcours de 10,5 ou 18 kilomètres pour les coureurs et une boucle de 7,5km à parcourir pour les randonneurs.
Buvette, repas au chaud et soirée dansante ! .
Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 74 56 49 contact@envoleenordique.com
