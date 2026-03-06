5ème rando de La Biz Biz Salle des fêtes Fénery

5ème rando de La Biz Biz

Salle des fêtes 2 Allée du Château Fénery Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Randonnées pédestres et VTT au départ de la salle des fêtes de Fénery, organisées par La Biz Biz.

6 circuits marche, trail ou running 4 (poussettes), 8, 11, 15, 19 et 27 Km

3 circuits VTT 30, 45 et 55 Km

Nouveau 2 circuits Gravel sur tracés GPX

Départ entre 8h et 10h.

Brioche et café au départ, ravitaillement sur parcours (sandwichs, collations, boissons), verre de l’amitié à l’arrivée.

Pensez à votre gobelet!

Sur place buvette, planches apéro, frites, gâteaux … .

Salle des fêtes 2 Allée du Château Fénery 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 02 27 00 assolabizbiz@gmail.com

