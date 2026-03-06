5ème rando de La Biz Biz Salle des fêtes Fénery
5ème rando de La Biz Biz Salle des fêtes Fénery dimanche 29 mars 2026.
5ème rando de La Biz Biz
Salle des fêtes 2 Allée du Château Fénery Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Randonnées pédestres et VTT au départ de la salle des fêtes de Fénery, organisées par La Biz Biz.
6 circuits marche, trail ou running 4 (poussettes), 8, 11, 15, 19 et 27 Km
3 circuits VTT 30, 45 et 55 Km
Nouveau 2 circuits Gravel sur tracés GPX
Départ entre 8h et 10h.
Brioche et café au départ, ravitaillement sur parcours (sandwichs, collations, boissons), verre de l’amitié à l’arrivée.
Pensez à votre gobelet!
Sur place buvette, planches apéro, frites, gâteaux … .
Salle des fêtes 2 Allée du Château Fénery 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 02 27 00 assolabizbiz@gmail.com
