5eme randonnée gourmande des bûcherons Grendelbruch
5eme randonnée gourmande des bûcherons Grendelbruch dimanche 9 août 2026.
Grendelbruch
5eme randonnée gourmande des bûcherons
Stade de foot Grendelbruch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 13:15:00
Date(s) :
2026-08-09
Pour cette 5ème édition, découvrez les chaumes du Hohbuhl avec un parcours de 8 km offrant une vue imprenable sur Grendelbruch, le Massif vosgien et la plaine d’Alsace. Six étapes gourmandes, suivies d’une soirée musicale et tartes flambées dès 17h. Départs de 10h à 13h15. Inscriptions jusqu’au 18/07.
Pour cette cinquième édition, l’événement se tiendra sur les chaumes du Hohbuhl, offrant une vue imprenable sur le village montagnard de Grendelbruch. Le parcours de 8 kilomètres serpente à travers un plateau vallonné, dévoilant un panorama spectaculaire sur le Massif vosgien et la plaine d’Alsace. Six étapes gourmandes jalonneront le trajet, chacune étant l’occasion de savourer un plat accompagné d’un vin soigneusement sélectionné.
Soirée musicale et tartes flambées à partir de 17h (accessible à tous).
Départs de 10h00 à 13h15 .
Stade de foot Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 83 36 36 fc.grendelbruch@outlook.fr
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English :
For this 5th edition, discover the stubble fields of Hohbuhl with an 8 km route offering breathtaking views of Grendelbruch, the Vosges mountains and the Alsace plain. Six gourmet stages, followed by an evening of music and tartes flambées from 5pm. Departures from 10 a.m. to 1:15 p.m. Registration until 18/07.
L’événement 5eme randonnée gourmande des bûcherons Grendelbruch a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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