5ème Randonnée La Midi Corrézienne ensemble contre le cancer Route de la Carrière Queyssac-les-Vignes dimanche 26 octobre 2025.

Route de la Carrière Queyssac bas Queyssac-les-Vignes Corrèze

Journée de randonnées pédestres et VTT organisée au profit de la Ligue contre le cancer. Plusieurs parcours de différents niveaux sont proposés dans une ambiance conviviale. Buvette et moment de partage à l’arrivée .

Route de la Carrière Queyssac bas Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 29 56 78

