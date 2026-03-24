5ème rencontre inter-associative des Sociétés d’Histoire Anjou-Poitou-Touraine

1 Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Au programme de la journée

– matin

8h15 accueil café, thé et broyé du Poitou

8h45 ouverture au public

9h30 début des interventions (voir le programme joint)

– déjeuner à l’Auberge de la Briande de 13h à 15h

– après-midi Découverte du patrimoine architectural de Loudun avec 4 visites au choix ou découverte du patrimoine néolithique du Loudunais avec 2 visites au choix

Inscription avant le 20 avril par courrier accompagnée d’un chèque à l’ordre de Art et Culture en Pays Loudunais, Mme Marie-France Baustert, Maugé 86120 Saint-Léger-de-Montbrillais .

1 Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 75 02 mariefrancebaustert@gmail.com

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English : 5ème rencontre inter-associative des Sociétés d’Histoire Anjou-Poitou-Touraine

L’événement 5ème rencontre inter-associative des Sociétés d’Histoire Anjou-Poitou-Touraine Loudun a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais