5ème RETRO TRACTEURS

Rue des Prés Martin Cosges Cosges Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 18:50:00

Date(s) :

2026-07-19

200 tracteurs de collection,voitures, chenillards et camions de collection,

motos, mobylettes, et vélos de collection,

véhicules militaires, moteurs fixes,

tracteurs à boule chaude,

Peugeot 205 GTI,

Presse automotrice de 1930 à fil de fer haute densité avec moteur Vendeuvre. .

Rue des Prés Martin Cosges Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 37 94 61 renardclaire@neuf.fr

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English : 5ème RETRO TRACTEURS

L’événement 5ème RETRO TRACTEURS Cosges a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu