5ème RETRO TRACTEURS Rue des Prés Martin Cosges
5ème RETRO TRACTEURS Rue des Prés Martin Cosges dimanche 19 juillet 2026.
5ème RETRO TRACTEURS
Rue des Prés Martin Cosges Cosges Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:50:00
Date(s) :
2026-07-19
200 tracteurs de collection,voitures, chenillards et camions de collection,
motos, mobylettes, et vélos de collection,
véhicules militaires, moteurs fixes,
tracteurs à boule chaude,
Peugeot 205 GTI,
Presse automotrice de 1930 à fil de fer haute densité avec moteur Vendeuvre. .
Rue des Prés Martin Cosges Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 37 94 61 renardclaire@neuf.fr
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English : 5ème RETRO TRACTEURS
L’événement 5ème RETRO TRACTEURS Cosges a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu