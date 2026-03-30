5ème Run Archery Stade Claude Jacques Châlons-en-Champagne

5ème Run Archery

Stade Claude Jacques Rue André Chénier Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Tout public

Quand le tir à l’arc rencontre le running !

Le dimanche 12 avril 2026, la 1e Compagnie d’Arc de Châlons en Champagne (51) invite le public et la presse à découvrir le Run Archery, une discipline hybride en pleine explosion, sous l’égide de la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA).

Le Biathlon d’été débarque chez nous

Imaginez le biathlon, mais remplacez les skis par des baskets et la carabine par un arc. Le concept est simple les athlètes alternent des phases de course à pied et des phases de tir sur des cibles. S’ils manquent leur cible ? C’est le

tour de pénalité assuré !

Pourquoi venir voir l’évènement ?

Le Run Archery est sans doute la discipline la plus dynamique du tir à l’arc. C’est un sport complet qui demande à la fois une grande endurance cardio et un calme olympien pour stabiliser sa visée après l’effort.

C’est un véritable défi mental. Il faut savoir passer de 160 pulsations minute au calme plat en quelques secondes pour ne pas manquer la cible , explique Denis LECLERC. .

Stade Claude Jacques Rue André Chénier Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 82 29 58 66

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English : 5ème Run Archery

L’événement 5ème Run Archery Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne