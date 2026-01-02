5ème salon alsacien de généalogie Châtenois

5ème salon alsacien de généalogie

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Salon de généalogie avec de nombreuses associations et conférences, repas de midi sur réservation

Le Cercle généalogique d’Alsace organise une grande fête de la généalogie avec la participation de nombreuses associations.

Au programme des conférences

Samedi

14h le mariage de Louis XV et de Marie Leczynska à Strasbourg le 15 août 1725, par Claude Muller

15h les Marx Brothers, des Alsaciens d’origine contrôlée ? par Bertrand Rietsch

16h généalogie Algérie, Maroc, Tunisie…et les Alsaciens dans tout ça ? par Marie-Luce Choisy-Lauer

17h les nouvelles sources de Filae, par Laurent Fordant

Dimanche

14h quatre frères Michel dans la tourmente de 1914-1918, par Philippe Wiedenhof

15h organiser, conserver et présenter ses données généalogiques, par Laëtitia Brasseur et Héloïse Hervieux

16h l’apport des sceaux à la généalogie, par Thomas Brunner

17h la campagne d’Alsace entre libération de la France et affrontement en Allemagne nazie (novembre 1944-mars 1945), par Geoffrey Koenig

Samedi et dimanche à 15h visite guidée par Luc Adoneth de la Maison du Tourisme et du Patrimoine, maison de maître de 1804 rénovée et ouverte au public en octobre 2025, abritant le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme et un espace muséal.

Repas de midi sur réservation (03 67 07 03 70)

Samedi bouchée à la reine, tagliatelles, panna cotta aux fruits rouges

Dimanche palette à la diable, salade de pommes de terre, moelleux au chocolat

Buvette avec boissons et pâtisseries en continu. 0 .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 07 03 70 secretaire@alsace-genealogie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Genealogy fair with many associations and conferences, lunch on reservation

L’événement 5ème salon alsacien de généalogie Châtenois a été mis à jour le 2026-01-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme