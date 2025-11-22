5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie Château de La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars Charente

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Le 5ème Salon D’Artisans du château de La Mercerie vous invite à Magnac Lavalette Villars. Venez découvrir de belles réalisations artisanales (maroquinerie, luminaires, gravures, sculpture, couture bijoux etc..) au sein d’un impressionnant château.

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 30 50 51 jeanclaudeb2@gmail.com

English : 5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie

The 5th Salon D’Artisans at Château de La Mercerie invites you to Magnac Lavalette Villars. Come and discover beautiful handicrafts (leather goods, lighting, engravings, sculpture, sewing, jewellery, etc.) in the heart of an impressive château.

German : 5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie

Der 5. Salon D’Artisans du Château de La Mercerie lädt Sie nach Magnac Lavalette Villars ein. Entdecken Sie schöne handwerkliche Arbeiten (Lederwaren, Leuchten, Gravuren, Skulpturen, Schmuckschneiderei usw.) inmitten eines beeindruckenden Schlosses.

Italiano : 5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie

Il 5° Salon D’Artisans al Château de La Mercerie vi invita a Magnac Lavalette Villars. Venite a scoprire splendidi prodotti artigianali (pelletteria, illuminazione, incisioni, scultura, cucito, gioielleria, ecc.) nel cuore di un imponente castello.

Espanol : 5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie

El 5º Salon D’Artisans del Château de La Mercerie le invita a Magnac Lavalette Villars. Venga a descubrir bellas artesanías (marroquinería, iluminación, grabados, escultura, costura, joyería, etc.) en el corazón de un impresionante castillo.

