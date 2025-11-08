5ème Salon des Artistes Salle des fêtes La Petite-Marche

Salle des fêtes Le bourg La Petite-Marche Allier

Début : 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-08

À travers des styles variés et parfois très originaux, le public pourra admirer une mosaïque de tableaux , de sculptures , de photographies etc. d’une très grande richesse d’expression.

Salle des fêtes Le bourg La Petite-Marche 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 05 08 74

English : 5ème Salon des Artistes

Through varied and sometimes highly original styles, the public will be able to admire a mosaic of paintings, sculptures, photographs, etc. of great richness of expression.

German : 5ème Salon des Artistes

Durch verschiedene und manchmal sehr originelle Stile kann das Publikum ein Mosaik aus Bildern , Skulpturen , Fotografien usw. mit einem sehr großen Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten bewundern.

Italiano : 5ème Salon des Artistes

Attraverso una varietà di stili, alcuni dei quali molto originali, il pubblico può ammirare un mosaico di dipinti, sculture, fotografie, ecc. con una ricchezza espressiva.

Espanol : 5ème Salon des Artistes

A través de una variedad de estilos, algunos de ellos muy originales, el público puede admirar un mosaico de pinturas, esculturas, fotografías, etc. de gran riqueza expresiva.

