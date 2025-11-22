5ème salon des créateurs de Nérac

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Le 5ème salon des créateurs de Nérac se déroulera tout le week-end avec de nombreux artisans (couture, dessin/peinture, bois flotté, mosaïque, bougies, cuir, savon, lampes, cartonnage, art du papier, bijoux macramé, poterie céramique) et la participation des artisans d’arts de l’Oustalôt d’Iris.

Stands de crêpes (sucrées/salées) et buvette sur place.

Entrée gratuite et renseignements auprès de l’association Néracréations. .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 81 24 21

English : 5ème salon des créateurs de Nérac

German : 5ème salon des créateurs de Nérac

Italiano :

Espanol : 5ème salon des créateurs de Nérac

L’événement 5ème salon des créateurs de Nérac Nérac a été mis à jour le 2025-11-12 par OT de l’Albret