5ème salon des créateurs de Nérac Nérac

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
2025-11-22
2025-11-22
2025-11-22 2025-11-23
Le 5ème salon des créateurs de Nérac se déroulera tout le week-end avec de nombreux artisans (couture, dessin/peinture, bois flotté, mosaïque, bougies, cuir, savon, lampes, cartonnage, art du papier, bijoux macramé, poterie céramique) et la participation des artisans d’arts de l’Oustalôt d’Iris.
Stands de crêpes (sucrées/salées) et buvette sur place.
Entrée gratuite et renseignements auprès de l’association Néracréations. .
51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 81 24 21
