5ème salon des minéraux fossiles et bijoux – Maison pour tous Brives-Charensac, 17 mai 2025 07:00, Brives-Charensac.

Haute-Loire

5ème salon des minéraux fossiles et bijoux Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-17

Passionnés de pierres précieuses, curieux ou simples amateurs, ne manquez pas cet événement !

Une vingtaine d’exposants vous attendent pour vous faire découvrir des trésors de la nature minéraux fascinants, fossiles étonnants et bijoux uniques.

.

Maison pour tous 1, avenue de Coubon

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 27 64 54

English :

Whether you’re a gemstone enthusiast, a curious visitor or just a hobbyist, don’t miss this event!

Some twenty exhibitors are waiting to show you nature’s treasures: fascinating minerals, astonishing fossils and unique jewels.

German :

Ob Edelsteinliebhaber, Neugierige oder einfache Amateure lassen Sie sich dieses Ereignis nicht entgehen!

Rund zwanzig Aussteller erwarten Sie, um Ihnen die Schätze der Natur zu zeigen: faszinierende Mineralien, erstaunliche Fossilien und einzigartige Schmuckstücke.

Italiano :

Che siate appassionati di gemme, visitatori curiosi o semplici hobbisti, non perdetevi questo evento!

Una ventina di espositori vi aspettano per mostrarvi i tesori della natura: minerali affascinanti, fossili sorprendenti e gioielli unici.

Espanol :

Ya sea usted un entusiasta de las piedras preciosas, un visitante curioso o un simple aficionado, ¡no se pierda este acontecimiento!

Una veintena de expositores le esperan para mostrarle los tesoros de la naturaleza: minerales fascinantes, fósiles asombrosos y joyas únicas.

L’événement 5ème salon des minéraux fossiles et bijoux Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay