5ème SALON DES VINS & DU TERROIR aux Bouchauds ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux
5ème SALON DES VINS & DU TERROIR aux Bouchauds ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux samedi 25 avril 2026.
5ème SALON DES VINS & DU TERROIR aux Bouchauds
ferme des Bouchauds Les Bouchauds Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
samedi 25 avril et dimanche 26 avril, le Salon des Vins & du Terroir organisé par l’équipe du Domaine de la Chevalerie Vignoble Pelletant fait son retour pour sa 5ème édition à la ferme des Bouchauds ! Entrée libre
.
ferme des Bouchauds Les Bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 55 77 26 contact@cognac-pineau-pelletant.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
saturday April 25 and Sunday April 26, the Salon des Vins & du Terroir organized by the Domaine de la Chevalerie Vignoble Pelletant team returns for its 5th edition at the Bouchauds farm! Free admission
L’événement 5ème SALON DES VINS & DU TERROIR aux Bouchauds Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Rouillacais