5ème SALON DES VINS & DU TERROIR aux Bouchauds

ferme des Bouchauds Les Bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

samedi 25 avril et dimanche 26 avril, le Salon des Vins & du Terroir organisé par l’équipe du Domaine de la Chevalerie Vignoble Pelletant fait son retour pour sa 5ème édition à la ferme des Bouchauds ! Entrée libre

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ferme des Bouchauds Les Bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 55 77 26 contact@cognac-pineau-pelletant.com

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English :

saturday April 25 and Sunday April 26, the Salon des Vins & du Terroir organized by the Domaine de la Chevalerie Vignoble Pelletant team returns for its 5th edition at the Bouchauds farm! Free admission

L’événement 5ème SALON DES VINS & DU TERROIR aux Bouchauds Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Rouillacais