5eme salon du fait soi même Target dimanche 5 octobre 2025.
Salle des fêtes Target Allier
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 17:30:00
2025-10-05
Venez découvrir ou redécouvrir l’artisanat local (couture, bijoux, sculpture bois,…)
Salle des fêtes Target 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and discover or rediscover local crafts (sewing, jewelry, wood carving, etc.)
German :
Kommen Sie und entdecken Sie das lokale Kunsthandwerk (Nähen, Schmuck, Holzschnitzerei,…) oder entdecken Sie es wieder
Italiano :
Venite a scoprire o riscoprire l’artigianato locale (cucito, gioielleria, scultura del legno, ecc.)
Espanol :
Venga a descubrir o redescubrir la artesanía local (costura, joyería, talla en madera, etc.)
L’événement 5eme salon du fait soi même Target a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme Val de Sioule