5eme salon du fait soi même

Salle des fêtes Target Allier

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

2025-10-05

Venez découvrir ou redécouvrir l’artisanat local (couture, bijoux, sculpture bois,…)

Salle des fêtes Target 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 58 48 48

English :

Come and discover or rediscover local crafts (sewing, jewelry, wood carving, etc.)

German :

Kommen Sie und entdecken Sie das lokale Kunsthandwerk (Nähen, Schmuck, Holzschnitzerei,…) oder entdecken Sie es wieder

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire l’artigianato locale (cucito, gioielleria, scultura del legno, ecc.)

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir la artesanía local (costura, joyería, talla en madera, etc.)

L’événement 5eme salon du fait soi même Target a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme Val de Sioule