5ème Salon du mariage Briare

5ème Salon du mariage

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : 2 EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 18:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

L’association Briare Evènements vous propose la 4e édition de son Salon du mariage les 17 et 18 janvier prochains au Centre socio-culturel de Briare.

Nombreux lots et bons d’achats à gagner pour les futurs mariés !

Vous prévoyez de vous marier en 2026 ?

Ne manquez pas la 5e édition du Salon du mariage, organisée par Briare Evènements, les 17 et 18 janvier au Centre socio-culturel de Briare.

Arpentez les stands d’articles autour du mariage, admirez les défiles de robes de mariée à 11h et 16h et choisissez la robe qui vous correspond pour votre grand jour.

De nombreux lots et bons d'achats à remporter sur place ! 2 .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 22 45 briareevenements@gmail.com

English :

The Briare Evènements association is holding its 4th Wedding Fair on January 18 and 19 at the Centre socio-culturel in Briare.

Lots of prizes and vouchers to be won by future brides and grooms!

