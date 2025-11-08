5ème Salon Objectif zéro déchet Salle L’Orée du Bois Herbignac

5ème Salon Objectif zéro déchet Salle L’Orée du Bois Herbignac samedi 8 novembre 2025.

Salle L’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

Organisé par CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo, le salon accueillera, cette année encore, 20 exposants qui vous présenteront des solutions concrètes pour réduire vos déchets, réutiliser vos objets du quotidien ou tout savoir sur le recyclage.

De nombreuses animations ludiques vous seront proposées tout au long de la journée alors consultez le programme et inscrivez-vous à l’accueil du salon pour certains ateliers.

Vous trouverez également sur le salon un Coin des occaz spécial livres (donnez, prenez, c’est gratuit), ainsi qu’une collecte de textile (propres et secs) et de téléphones portables.

Pensez à votre porte-monnaie, il y a des chances que vous craquiez sur des produits zéro déchet et des cadeaux à offrir !

Les ateliers sur place se réservent à l’accueil du salon. .

Salle L’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com

