5ème tir à Lys quilles de 9 Quiller de Lys Lys
5ème tir à Lys quilles de 9 Quiller de Lys Lys lundi 2 mars 2026.
5ème tir à Lys quilles de 9
Quiller de Lys 16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-02
Inscrivez-vous ou venez encourager les participant·es à ce 5ème tir de quilles de 9 qui aura lieu à Lys du 2 au 14 mars 2026 !
Repas le soir du lundi au vendredi et le samedi midi sur réservation.
Un événement organisé par l’association Les quillous de la Vallée d’Ossau. .
Quiller de Lys 16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 92 60 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 5ème tir à Lys quilles de 9
L’événement 5ème tir à Lys quilles de 9 Lys a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées