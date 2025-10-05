5ÈME TRAIL DES CARRIÈRES Beaulieu

5ÈME TRAIL DES CARRIÈRES Beaulieu dimanche 5 octobre 2025.

5ÈME TRAIL DES CARRIÈRES

Complexe sportif Edmonde Carrère Beaulieu Hérault

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

500 participants sont attendus au départ du complexe sportif Edmonde Carrère.

Les retraits des dossards s’effectueront de 14h à 18h au gymnase, la veille de la course et de 8h30 à 9h30, le matin de la course.

L’association Culturelle et Loisirs de Beaulieu Courir à Beaulieu propose, avec le concours de la Ville de Beaulieu, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le 5e Trail des Carrières.

Trois parcours de 7 km, 11 km et 21 km, sont programmés, entre bois et carrières, le dimanche 5 octobre.

Horaires

8h30 Accueil Retrait des dossards

9h20 Départ des 21 km 400 m D+

10h00 Départ 11 km 250 m D+

10h30 Départ 7 km 150 m D+

12h Remise des Prix au Car podium d’Hérault Sport .

Complexe sportif Edmonde Carrère Beaulieu 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 86 60 28 courirabeaulieu@gmail.com

English :

500 participants are expected to start from the Edmonde Carrère sports complex.

Bib numbers will be collected from 2pm to 6pm in the gymnasium the day before the race, and from 8.30am to 9.30am on race morning.

German :

500 Teilnehmer werden am Start des Sportkomplexes Edmonde Carrère erwartet.

Die Startnummern können am Vorabend des Rennens von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Morgen des Rennens von 8:30 bis 9:30 Uhr in der Sporthalle abgeholt werden.

Italiano :

si prevede che 500 partecipanti partiranno dal complesso sportivo Edmonde Carrère.

I numeri saranno raccolti dalle 14.00 alle 18.00 nella palestra il giorno prima della gara e dalle 8.30 alle 9.30 la mattina della gara.

Espanol :

se espera que 500 participantes tomen la salida desde el complejo deportivo Edmonde Carrère.

Los dorsales se recogerán de 14.00 a 18.00 horas en el gimnasio la víspera de la carrera y de 8.30 a 9.30 horas la mañana de la carrera.

