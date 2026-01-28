5ÈME TRAIL TAILL’AVENTURE

Lunas Hérault

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Samedi 28 février 2026 Hameau de Taillevent

Rando 8kms 200m de D+ départ à 14h00 tarif 10€

Trail 12kms (16 ans et +) 330m de D+ départ à 13h30 tarif 15€

Trail 20kms (18 ans et +) 800m de D+ départ à 13h00 tarif 25€

Infos 07.81.68.27.72 clubtaillaventure@gmail.com

Inscriptions site de ATS SPORT

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 7 81 68 27 72 clubtaillaventure@gmail.com

English :

Saturday, February 28, 2026 Hameau de Taillevent

Rando 8kms 200m D+ start at 14h00 price 10?

Trail 12kms (16 years and +): 330m D+ start at 13h30 price 15?

Trail 20kms (18 years and +): 800m D+ start at 13:00 price 25?

Info: 07.81.68.27.72 clubtaillaventure@gmail.com

Registration: ATS SPORT website

