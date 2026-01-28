5ÈME TRAIL TAILL’AVENTURE Lunas
5ÈME TRAIL TAILL’AVENTURE Lunas samedi 28 février 2026.
5ÈME TRAIL TAILL’AVENTURE
Lunas Hérault
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Samedi 28 février 2026 Hameau de Taillevent
Rando 8kms 200m de D+ départ à 14h00 tarif 10€
Trail 12kms (16 ans et +) 330m de D+ départ à 13h30 tarif 15€
Trail 20kms (18 ans et +) 800m de D+ départ à 13h00 tarif 25€
Infos 07.81.68.27.72 clubtaillaventure@gmail.com
Inscriptions site de ATS SPORT
Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 7 81 68 27 72 clubtaillaventure@gmail.com
English :
Saturday, February 28, 2026 Hameau de Taillevent
Rando 8kms 200m D+ start at 14h00 price 10?
Trail 12kms (16 years and +): 330m D+ start at 13h30 price 15?
Trail 20kms (18 years and +): 800m D+ start at 13:00 price 25?
Info: 07.81.68.27.72 clubtaillaventure@gmail.com
Registration: ATS SPORT website
