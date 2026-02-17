5ème Urban Trail à Saint-Quentin Saint-Quentin

5ème Urban Trail à Saint-Quentin

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

Envie de découvrir la ville autrement à travers les lieux emblématiques de la ville ?

Rejoignez-nous pour un Urban Trail, en marche ou en course, dans une ambiance conviviale en famille, entre amis ou en solo !

Rendez-vous le dimanche 26 avril 2026 à partir de 9h30 (départ à 10h) Place de l’Hôtel de Ville.

Inscriptions ouvertes dès maintenant sur HelloAsso.

Infos 06 33 47 20 61

Tarifs

– moins de 12 ans Gratuit

– 12–17 ans 5 €

– adulte 10 €

– le kilomètre pour tous (1 km) à partir de 2€ (ous les bénéfices seront reversés à une association afin d’organiser une journée de sensibilisation au handicap ou à la découverte de la pratique handisport)

Que vous soyez sportif, marcheur du dimanche ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous.

Partagez et venez nombreux !

A très vite, le compte à rebours est lancé !

Coorganisé par la Ville de Saint-Quentin, l’ACPI et le Stade Saint-Quentinois.

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 33 47 20 61 sports@saint-quentin.fr

English :

Would you like to discover the city in a different way, through some of its most emblematic sites?

Join us for an Urban Trail, walking or running, in a friendly atmosphere, with family, friends or on your own!

Meet us on Sunday, April 26, 2026, starting at 9:30 a.m. (departure at 10 a.m.) on Place de l’Hôtel de Ville.

Registration now open on HelloAsso.

Info: 06 33 47 20 61

Prices

– under 12s: free

– 12?17 years old 5 ?

– adults: 10 ?

– kilometer for all (1 km): from 2? (all profits will be donated to an association to organize a day of disability awareness or discovery of disabled sports)

Whether you’re a sportsman, a Sunday walker or simply curious, this is the event for you.

Share and come one, come all!

See you soon, the countdown is on!

Co-organized by the City of Saint-Quentin, ACPI and Stade Saint-Quentinois.

