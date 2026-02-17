5ème Urban Trail à Saint-Quentin Saint-Quentin
Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 13:00:00
2026-04-26
Envie de découvrir la ville autrement à travers les lieux emblématiques de la ville ?
Rejoignez-nous pour un Urban Trail, en marche ou en course, dans une ambiance conviviale en famille, entre amis ou en solo !
Rendez-vous le dimanche 26 avril 2026 à partir de 9h30 (départ à 10h) Place de l’Hôtel de Ville.
Inscriptions ouvertes dès maintenant sur HelloAsso.
Infos 06 33 47 20 61
Tarifs
– moins de 12 ans Gratuit
– 12–17 ans 5 €
– adulte 10 €
– le kilomètre pour tous (1 km) à partir de 2€ (ous les bénéfices seront reversés à une association afin d’organiser une journée de sensibilisation au handicap ou à la découverte de la pratique handisport)
Que vous soyez sportif, marcheur du dimanche ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous.
Partagez et venez nombreux !
A très vite, le compte à rebours est lancé !
Coorganisé par la Ville de Saint-Quentin, l’ACPI et le Stade Saint-Quentinois.
Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 33 47 20 61 sports@saint-quentin.fr
English :
Would you like to discover the city in a different way, through some of its most emblematic sites?
Join us for an Urban Trail, walking or running, in a friendly atmosphere, with family, friends or on your own!
Meet us on Sunday, April 26, 2026, starting at 9:30 a.m. (departure at 10 a.m.) on Place de l’Hôtel de Ville.
Registration now open on HelloAsso.
Info: 06 33 47 20 61
Prices
– under 12s: free
– 12?17 years old 5 ?
– adults: 10 ?
– kilometer for all (1 km): from 2? (all profits will be donated to an association to organize a day of disability awareness or discovery of disabled sports)
Whether you’re a sportsman, a Sunday walker or simply curious, this is the event for you.
Share and come one, come all!
See you soon, the countdown is on!
Co-organized by the City of Saint-Quentin, ACPI and Stade Saint-Quentinois.
