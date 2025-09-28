5ÈME VILANOVA RUN Salle des Fêtes G. Saumade Villeneuve-lès-Béziers

Salle des Fêtes G. Saumade Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Une course de 10 km empruntant la rue jasmins, amènera les coureurs jusqu’au pont du boulevard Pasteur, avant de s’enfoncer dans les sous-bois et les vignes, réduisant ainsi la distance sur la chaussée. Une marche de 6 km et des courses enfants de 1,5 km et 3 km complètent le programme.

L’association Just Vital Fitness propose, avec le concours de la Ville de Villeneuve lès Béziers, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la cinquième édition de la Vilanova Run, dont les parcours, au départ du parc de la salle des Fêtes Gérard Saumade, sont modifiés.

Une collation est prévue à l’arrivée. Les 3 premiers de chaque course se verront récompensés sur le car podium d’Hérault Sport.

Horaires

8h30 Retrait des dossards

9h30 Départ marche de 6km

10h Départ 10 km

10h15 Départ courses enfants .

English :

A 10km run along Rue Jasmins will take runners to the Boulevard Pasteur bridge, before winding through undergrowth and vineyards, reducing the distance on the road. A 6 km walk and children?s races of 1.5 km and 3 km complete the program.

German :

Ein 10-km-Lauf über die Jasminstraße führt die Läufer bis zur Brücke am Boulevard Pasteur, bevor es durch Unterholz und Weinberge geht, wodurch die Strecke auf der Straße verkürzt wird. Eine 6 km lange Wanderung und Kinderläufe über 1,5 km und 3 km runden das Programm ab.

Italiano :

Una corsa di 10 km lungo Rue Jasmins porterà i corridori fino al ponte di Boulevard Pasteur, prima di addentrarsi nel sottobosco e nei vigneti, riducendo la distanza su strada. Una passeggiata di 6 km e gare per bambini di 1,5 km e 3 km completano il programma.

Espanol :

Una carrera de 10 km por la Rue Jasmins llevará a los corredores hasta el puente del Boulevard Pasteur, antes de adentrarse en la maleza y los viñedos, reduciendo la distancia por carretera. Un recorrido a pie de 6 km y carreras infantiles de 1,5 km y 3 km completan el programa.

