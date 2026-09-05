5èmes Rencontres des Arts et du Feu Ferme Delpeyroux – Le Bourg Carsac-Aillac
samedi 3 octobre 2026 · Ferme Delpeyroux - Le Bourg · Carsac-Aillac
Informations pratiques
Carsac-Aillac
5èmes Rencontres des Arts et du Feu
Ferme Delpeyroux – Le Bourg 4326 route de Gourdon Carsac-Aillac Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
5èmes Rencontres des Arts du Feu
Les 3 et 4 octobre 2026 à la Ferme Delpeyrroux, au bourg de Carsac-Aillac. Nocturne le samedi soir avec à 19h un concert de Christelle Pécaud et à 20h30 le spectacle pyrotechnique « Les Allumeurs de rêves ». Buvette et restauration sur place tout le week-end.
5èmes Rencontres des Arts du Feu
Les 3 et 4 octobre 2026 à la Ferme Delpeyrroux, au bourg de Carsac-Aillac, pour un week-end consacré aux arts du feu. Le samedi soir, nocturne avec à 19h un concert de Christelle Pécaud – Pop and Folk Music, suivi à 20h30 du spectacle pyrotechnique « Les Allumeurs de rêves » par la Cie Libre. Buvette et restauration sur place tout le week-end. .
Ferme Delpeyroux – Le Bourg 4326 route de Gourdon Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@carsac-aillac.com
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English : 5èmes Rencontres des Arts et du Feu
5th Fire Arts Festival
October 3 and 4, 2026, at the Delpeyrroux Farm in the village of Carsac-Aillac. Saturday evening features a concert by Christelle Pécaud at 7:00 p.m. and the pyrotechnic show “Les Allumeurs de rêves” at 8:30 p.m. Refreshments and food will be available on site all weekend.
L’événement 5èmes Rencontres des Arts et du Feu Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du pays de Fénelon
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