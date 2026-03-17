6ᵉ édition de Range Ta Chambre ! La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville
6ᵉ édition de Range Ta Chambre ! La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville dimanche 19 avril 2026.
6ᵉ édition de Range Ta Chambre !
La Chapelle-Réanville Chemin du bois du Froc La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Une journée incontournable pour faire de bonnes affaires, échanger et partager autour de la puériculture, des vélos et des plantes !
Au programme
Foire à la puériculture vêtements, jouets, Jeux vidéos, matériel de puériculture, déco… pour enfants de 0 à 16 ans.
Bourse aux vélos vendez ou achetez vélos, tricycles et draisiennes (dépôt possible les 10 et 18 avril).
Troc aux plantes (organisé par @ARIA La Chapelle-Réanville) échangez boutures, plantes et conseils entre passionnés.
Infos pratiques
Réservations obligatoires avant le 14 avril https://forms.office.com/r/Ta5KfbQKE8 ou LPLA.asso@gmail.com
Restauration et buvette sur place pour une pause gourmande
Parking gratuit CB acceptée
Tarifs
Emplacement intérieur 7€ (table fournie) 4€ (portant, max 2m)
Emplacement extérieur 3€/mètre (matériel non fourni)
Commission de 10% sur les vélos vendus (sauf exposants RTC). .
La Chapelle-Réanville Chemin du bois du Froc La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lpla.asso@gmail.com
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L’événement 6ᵉ édition de Range Ta Chambre ! La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération