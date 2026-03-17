6ᵉ édition de Range Ta Chambre ! La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville

6ᵉ édition de Range Ta Chambre !

La Chapelle-Réanville Chemin du bois du Froc La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Une journée incontournable pour faire de bonnes affaires, échanger et partager autour de la puériculture, des vélos et des plantes !

Au programme

Foire à la puériculture vêtements, jouets, Jeux vidéos, matériel de puériculture, déco… pour enfants de 0 à 16 ans.

Bourse aux vélos vendez ou achetez vélos, tricycles et draisiennes (dépôt possible les 10 et 18 avril).

Troc aux plantes (organisé par @ARIA La Chapelle-Réanville) échangez boutures, plantes et conseils entre passionnés.

Infos pratiques

Réservations obligatoires avant le 14 avril https://forms.office.com/r/Ta5KfbQKE8 ou LPLA.asso@gmail.com

Restauration et buvette sur place pour une pause gourmande

Parking gratuit CB acceptée

Tarifs

Emplacement intérieur 7€ (table fournie) 4€ (portant, max 2m)

Emplacement extérieur 3€/mètre (matériel non fourni)

Commission de 10% sur les vélos vendus (sauf exposants RTC). .

La Chapelle-Réanville Chemin du bois du Froc La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lpla.asso@gmail.com

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English : 6ᵉ édition de Range Ta Chambre !

L’événement 6ᵉ édition de Range Ta Chambre ! La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération