6ᵉ édition Festival de musique Minuit avant la nuit

Amiens Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-11

Minuit avant la Nuit revient pour 4 jours de concerts entre herbe et eau aux Hortillonnages et au Parc St-Pierre d’Amiens !

Minuit avant la Nuit, c’est le festival pas comme les autres, qui prend place à Amiens juste avant l’été, dans des lieux uniques entre herbe et eau.

Passer les portes de Minuit avant la Nuit, c’est se déconnecter du réel, s’éprendre d’un sentiment de liberté et s’évader dans le rêve. Véritable invitation au voyage, le festival aime à surprendre son public et l’entraîne dans un monde où les artistes s’évadent en barques sur des îlots des hortillonnages, où le site est un acteur à part entière.

Minuit avant la Nuit, c’est la notion du temps qui s’efface pendant 4 jours, les pieds dans l’eau et la tête dans la canopée.

Minuit avant la Nuit se déroule en plein cœur d’espaces naturels et préservés. Des cadres uniques, propices à la détente qui vous permettent de vivre une expérience singulière, entre herbe et eau.

Au programme

✨ Jeudi 12 juin . Lieu secret ( gratuit ) THE NAME PAMELA

✨Vendredi 13 juin . Parc Saint-Pierre HOSHI ODEZENNE JOLAGREEN23 YOA EDGAR PERCEVAL HEARTWORMS ZINÉE SORO & SOMSOUK

✨ Samedi 14 juin . Parc Saint-Pierre PHILIPPE KATERINE KAVINSKY KOMPROMAT FCUKERS HINDS LYNX IRL MIKI OJOS DOUBLET

✨ Dimanche 15 juin . Parc Saint-Pierre ( gratuit ) CHATON LUBIANA VERB

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 31 52

English :

Minuit avant la Nuit returns for 4 days of concerts between grass and water in Amiens?s Hortillonnages and Parc St-Pierre!

Minuit avant la Nuit is a festival like no other, taking place in Amiens just before summer, in a unique setting between grass and water.

Passing through the doors of Minuit avant la Nuit means disconnecting from reality, experiencing a sense of freedom and escaping into dreams. A veritable invitation to travel, the festival likes to surprise its audiences, drawing them into a world where artists escape in boats onto the islets of the hortillonnages, where the site is an actor in its own right.

Minuit avant la Nuit is a 4-day festival where the notion of time fades away, feet in the water and head in the canopy.

Minuit avant la Nuit takes place in the heart of unspoilt natural spaces. These unique settings, conducive to relaxation, allow you to enjoy a singular experience, between grass and water.

On the program:

? Thursday June 12 . Secret location ( free ) THE NAME PAMELA

friday June 13 . Parc Saint-Pierre HOSHI ODEZENNE JOLAGREEN23 YOA EDGAR PERCEVAL HEARTWORMS ZINÉE SORO & SOMSOUK

? Saturday June 14th . Parc Saint-Pierre PHILIPPE KATERINE KAVINSKY KOMPROMAT FCUKERS HINDS LYNX IRL MIKI OJOS DOUBLET

? Sunday June 15 . Parc Saint-Pierre ( free ) CHATON LUBIANA VERB

L’événement 6ᵉ édition Festival de musique Minuit avant la nuit Amiens a été mis à jour le 2019-06-16 par OT D’AMIENS