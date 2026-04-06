6ᵉ Fête du Vélo et des Sports de Nature, Auchel, Auchel

6ᵉ Fête du Vélo et des Sports de Nature 9 et 10 mai Auchel Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

Le samedi, profitez d’une journée riche en animations pour tous : parcours de motricité pour les enfants, chasse aux farfadets ludique et immersive, grande chasse aux trésors avec l’application Totemus (inaugurée à 11h30), atelier de réparation vélo, bourse aux vélos et accessoires, ainsi qu’une buvette et petite restauration sur place.

Le dimanche matin, place aux activités sportives et de découverte avec un parcours vélo familial encadré, des randonnées pédestres (6 et 12 km), des ateliers vélo pour enfants (motricité et draisienne), un atelier réparation et la chasse aux farfadets accessible toute la matinée.

Toutes les activités se déroulent en pleine nature, dans un cadre sécurisé, idéal pour petits et grands. Venez en famille ou entre amis découvrir, pédaler, jouer et partager un moment convivial autour du vélo et de la nature

Auchel allée du parc Auchel 62260 Auchel 62260 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://sites.google.com/view/farfadets-de-st-pierre/f%C3%AAte-du-v%C3%A9lo »}, {« type »: « link », « value »: « https://sites.google.com/view/farfadets-de-st-pierre/bourses-aux-v%C3%A9los-et-acc%C3%A9ssoires »}]

Samedi 9 Mai : motricité vélo, chasse farfadets, la chasse Totemus, réparation, bourse aux vélos Dimanche 10 mai : vélo famille, marche, motricité, draisienne, réparation, chasse farfadets.