6/46 blanche Rando raquettes pour tous ! Morbier

6/46 blanche Rando raquettes pour tous !

Les Marais Morbier Jura

Début : 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

La 6/46 ce sont d’agréables parcours en raquette à la découverte des paysages jurassiens et une ambiance conviviale !

Deux parcours de randonnées en raquettes (4 et 8 km) vous sont proposés, au départ des Marais à Morbier.

Rendez-vous à Morbier Les Marais dès 8h15.

Accueil café, ravitaillement

Une organisation Morbier Rando .

Les Marais Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 66 85 17 83

