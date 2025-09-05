6 concerts-dégustations au cœur de la route des vins Il Festino Festival Andlau

6 concerts-dégustations au cœur de la route des vins Il Festino Festival

15 cour de l’Abbaye Andlau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-05 19:30:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Il Festino ! est un festival de musique ancienne sur la route des vins d’Alsace à Andlau.

Il Festino ! est un festival de musique ancienne sur la route des vins d’Alsace à Andlau. A l’entracte de chaque concert vous sera proposé un verre accompagné d’une mignardise un vigneron choisira un vin que lui évoque le programme musical, et un cuisinier créera une bouchée gourmande en accord parfait, pour une expérience sensorielle complète… Venez allier musique, œnologie et gastronomie dans les lieux emblématiques de ce petit village chargé d’histoire !

PROGRAMME DU FESTIVAL

Vendredi 5 septembre, 18h Canciones et Espagnolades.

Samedi 6 Septembre, 19h30 Mozart Requiem et airs de concert.

Dimanche 7 septembre, 18h : Canto d’Amore airs et nocturnes au féminin.

Vendredi 12 septembre, 19h30 Une soirée à l’opéra comique.

Samedi 13 Septembre, 19h30 : Floraisons Baroques.

Dimanche 14 septembre, 18h : L’art du chantre médiéval. .

English :

Il Festino! is an early music festival on the Alsace wine route in Andlau.

German :

Il Festino! ist ein Festival für alte Musik an der elsässischen Weinstraße in Andlau.

Italiano :

Il Festino! è un festival di musica antica sulla strada del vino dell’Alsazia, ad Andlau.

Espanol :

Il Festino! es un festival de música antigua en la ruta del vino de Alsacia, en Andlau.

