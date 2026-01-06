6 ème Meeting de Natation Piscine Olympique Roger Goujon. Épinal

6 ème Meeting de Natation

Piscine Olympique Roger Goujon. 25 rue Alphonse de Lamartine Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-08 19:00:00

2026-02-06

Meeting Natation Epinal

Le CNE Épinal organise les 6, 7 et 8 février 2026 son 6 éme Meeting Hivernal à la Piscine Olympique Roger Goujon.

Il accueillera des nageurs venus de tous horizons et sera qualificatif pour la WebConfrontation Grand Est.

La compétition débutera vendredi après-midi et se poursuivra jusqu’au dimanche soir, avec les séries le matin et les finales des différentes catégories l’après-midi.

Triple animation samedi soir

Sprinteurs Les meilleurs nageurs de la veille s’affronteront en relais mixte sur un 8x50m 4 nages avec pour objectif de battre notre défi Leon Marchand 2024

Fondeurs Les 8 meilleurs nageurs des épreuves de 800 Dames et 1500 Messieurs participeront à un 5x100m à l’Australienne bridé par une led subaquatique

Ballet de natation artistique présenté par nos nageuses

Le tout dans une ambiance survoltée, animée par un son et lumière, pour un spectacle garanti tout au long du week-end.

Infos pratiques

– Un stand TYR sera sur place samedi et dimanche

– Buvette

– Entrée gratuite

Nous vous attendons nombreux pour partager trois jours de compétition intense et des moments forts en émotions !Tout public

Piscine Olympique Roger Goujon. 25 rue Alphonse de Lamartine Épinal 88000 Vosges Grand Est

English :

Epinal Swimming Meeting

On February 6, 7 and 8, 2026, the CNE Épinal organizes its 6th Meeting Hivernal at the Roger Goujon Olympic Pool.

It will welcome swimmers from all horizons and will be a qualifier for the WebConfrontation Grand Est.

Competition starts on Friday afternoon and runs through to Sunday evening, with heats in the morning and finals in the afternoon.

Triple entertainment on Saturday evening:

Sprinters: The best swimmers from the previous day will compete in a mixed relay over an 8x50m 4-swim with the aim of beating our Leon Marchand 2024 challenge

Melters: The 8 best swimmers in the women’s 800m and men’s 1500m events will take part in an Australian-style 5x100m with an underwater led

Artistic swimming ballet presented by our swimmers

All this in a supercharged atmosphere, enlivened by a sound and light show, for a guaranteed spectacle all weekend long.

Practical info

– TYR stand on site Saturday and Sunday

– Refreshment stand

– Free admission

We look forward to seeing you there to share three days of intense competition and emotional moments!

