6-ème rendez-vous littéraire chez l’Abbé Grégoire Salle polyvalente Emberménil

6-ème rendez-vous littéraire chez l’Abbé Grégoire Salle polyvalente Emberménil dimanche 28 septembre 2025.

6-ème rendez-vous littéraire chez l’Abbé Grégoire

Salle polyvalente 21 Grande Rue Emberménil Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Projection route des abolitions de l’esclavage, inauguration coin lecture, présentation de patchworks, rencontre et dédicace avec des écrivains. Accès gratuit au Musée. Le dimanche 28 septembre à 14h à la Salle Polyvalente d’Emberménil.Tout public

0 .

Salle polyvalente 21 Grande Rue Emberménil 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 20 01

English :

Projection of the route des abolitions de l?esclavage, inauguration of a reading corner, presentation of patchworks, meetings and book signings with writers. Free admission to the Museum. Sunday, September 28 at 2pm at the Salle Polyvalente in Emberménil.

German :

Vorführung Route des abolitions de l’esclavage, Eröffnung einer Leseecke, Präsentation von Patchworkarbeiten, Treffen und Signierstunde mit Schriftstellern. Kostenloser Zugang zum Museum. Am Sonntag, den 28. September um 14 Uhr in der Salle Polyvalente in Emberménil.

Italiano :

Proiezione della route des abolitions de l’esclavage, inaugurazione di un angolo di lettura, presentazione di patchwork, incontri e firma di libri con scrittori. Ingresso gratuito al Museo. Domenica 28 settembre alle 14.00 presso la Salle Polyvalente di Emberménil.

Espanol :

Proyección de la ruta de las aboliciones de la esclavitud, inauguración de un rincón de lectura, presentación de patchworks, encuentros y firmas de libros con escritores. Entrada gratuita al Museo. Domingo 28 de septiembre a las 14.00 h en la Sala Polivalente de Emberménil.

L’événement 6-ème rendez-vous littéraire chez l’Abbé Grégoire Emberménil a été mis à jour le 2025-09-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS