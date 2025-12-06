6° – – Espace charles trénet Salon-de-Provence
6° – – Espace charles trénet Salon-de-Provence Dimanche 12 avril 2026, 10h00 Entrée 3€ – gratuite pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.
Au menu, , , , , ́ ́ dans une ambiance familiale.
12 2026, l’Espace Charles Trénet accueille la 6° – – !
En ce dimanche ensoleillé, venez flâner dans ses allées bien achalandées, au coeur du centre-ville, entre passionnés de culture musicale.
Au menu de cette troisième édition, , , , , ́ présentés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associatifs dans une ambiance familiale.
, , , , , , – , , , ́ … tous les courants musicaux seront représentés.
assureront l’ambiance sonore tout en quiétude.
Sur place, vous pourrez vous délecter des délicieuses ̀ de la ́ et grignoter sur le pouce au snack.
Entrée 3 €, gratuite pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-12T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00
1
conventions@kickingmusic.fr
Espace charles trénet 17 Bd Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône