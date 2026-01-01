6 films, 6 rencontres Saint-Fargeau

6 films, 6 rencontres

Salle du Boisgelin Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Projection de courts-métrages proposée par l’association Place au Cinoche avec le soutien de la mairie de Saint-Fargeau. La projection sera suivie d’un temps d’échange autour d’un verre. À partir de 10 ans. .

Salle du Boisgelin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie@saint-fargeau.fr

