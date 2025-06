6 heures de Carhaix VTT Carhaix-Plouguer 5 juillet 2025 11:00

Finistère

6 heures de Carhaix VTT Vallée de l'Hyères Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-07-05 11:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

2025-07-05

Compétition de VTT qui se déroule dans le cadre magnifique du domaine de la Vallée de l’Hyères, à Carhaix-Plouguer.

Les 6 Heures de Carhaix VTT sont une course de 6 heures en VTT, ouverte aux coureurs en solo, duo, trio et quatuor. Les VTTAE en solo ou en duo sont également les bienvenus. Le circuit, d’environ 6 km, est exigeant et magnifique, avec des montées et des descentes rapides et techniques.

Le début de la course est prévu à 11H00 cette année et se terminera à 17H00. Que vous soyez un compétiteur expérimenté ou un novice, Les 6 Heures de Carhaix VTT est une occasion unique de tester vos compétences et de vous mesurer aux meilleurs coureurs de VTT de la région.

Sur inscription

Contact 6 h de VTT 06 85 96 41 29 / carhaix.vtt29@gmail.com .

Vallée de l’Hyères

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 67 00 41 67

