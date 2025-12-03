6 Morts dans la nuit – « De sang-froid » – Truman Capote Médiathèque Floresca Guépin Nantes

6 Morts dans la nuit – « De sang-froid » – Truman Capote Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 3 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

Projection du film documentaire de Julien Gaurichon et Frédéric Bas – 2024, 53 mnEn publiant son roman De sang-froid, tiré d’un fait divers en 1959, Truman Capote a-t-il inventé le concert de true crime ? Ce documentaire tente d’analyser les procédés littéraires mis en place par l’auteur américain qui ont jeté les bases d’un nouveau genre.Projection suivie d’un échange avec le critique de cinéma Alexis Thébaudeau

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/