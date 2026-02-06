6° Vinyl Pop-Up Market de Lyon La Rayonne Villeurbanne Dimanche 26 avril, 10h00 3€ / gratuit pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

**Dimanche 26 Avril 2026, La Rayonne accueille son 6° Vinyl Pop-Up Market.**

De **10h00 à 18h00,** les nombreux exposants professionnels, particuliers et associatifs présents sur place proposeront des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et produits dérivés accessibles à toutes les bourses !

L’occasion de venir flâner entre amis ou en famille et d’échanger entre passionnés de culture musicale sous toutes ses formes. Rock, pop, punk, métal, soul, funk, hip-hop, world, jazz, électro, variétés française et internationale… tous les courants musicaux seront représentés.

Vous l’aurez compris, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, le 6° Vinyl Pop-Up Market de Lyon sera The place to be en ce dimanche de printemps !

Entrée 3€ (Gratuit pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

**Accès :**

À 700 m du pôle multimodal « Vaulx-en-Velin La Soie »

Métro : Métro A arrêt « Vaulx-en-Velin La Soie » à 500 mètres.

Bus : C8, C15, 16, 28, 52, 68, 100 arrêt « Vaulx-en-Velin La Soie » à 500 mètres.

Tram : Ligne T3 arrêt « Vaulx-en-Velin La Soie » à 500 mètres.

Vélo’v : Stations « Vaulx-en-Velin La Soie » à 500 mètres.

En voiture : stationnement gratuit rue Alfred de Musset et rue Henri Legay.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00.000+02:00

conventions@kickingmusic.fr

La Rayonne 7 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne Les Brosses Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon



