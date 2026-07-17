60ᵉ anniversaire des Forces Aériennes Stratégiques à Avord, Pôle Aéronautique, Avord

Informations pratiques

60ᵉ anniversaire des Forces Aériennes Stratégiques à Avord 19 et 20 septembre Pôle Aéronautique Cher

Tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite du musée, de l’exposition et s’installer à bord de deux avions de chasse ; Jaguar A et Mirage F1CT.

Pôle Aéronautique 5 rue d’Aindling, 18520 Avord Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire 06 85 71 36 62 http://www.poleaeronautiqueavord.fr http://www.villle-avord.fr;https://www.facebook.com/alain.blanchard.733/ Avec un passé aéronautique de la commune si riche en évènements depuis 100 ans, il est décidé en 2006 de créer un musée sur la commune. Ce pôle géré par l’association des avions anciens d’Avord est installé provisoirement dans les locaux des services techniques.

Depuis le 09 juillet 2009, le pôle aéronautique d’Avord est accrédité par l’armée de l’air et ainsi peut adhérer à la politique de mise en place par celle-ci de matériels aéronautiques retirés du service et touchés par la problématique «amiante». Une étude est en cours pour créer un grand musée composé des parties suivantes : hall d’exposition pour des avions, la partie historique qui retrace l’aviation sur Avord de 1912 à 2012, une salle pédagogique pour la formation des jeunes de 14 ans au Brevet Initial Aéronautique, découverte du vol et une animation autour de simulateurs de vol, la partie ludique de ce musée. Centre de la ville d’Avord, indication fléchée. Gare d’Avord à 200m et parking pour bus et voitures.

Visite du musée, de l’exposition et s’installer à bord de deux avions de chasse ; Jaguar A et Mirage F1CT.

Association des Avions Anciens d’Avord©