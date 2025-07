60 ANS DE BOSSA NOVA La Combe Saint-Privat-de-Vallongue

60 ANS DE BOSSA NOVA La Combe Saint-Privat-de-Vallongue dimanche 13 juillet 2025.

60 ANS DE BOSSA NOVA

La Combe Devant le temple Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 11:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Profitez d’un concert plein de soleil avec Jean François Léger qui vous fait découvrir ou redécouvrir la bossa nova et les grands succès de cette musique brésilienne.

La Combe Devant le temple Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76

English :

Enjoy a sun-filled concert with Jean François Léger, who will introduce you to bossa nova and the great hits of this Brazilian music.

German :

Genießen Sie ein Konzert voller Sonne mit Jean François Léger, der Sie Bossa Nova und die großen Hits dieser brasilianischen Musik entdecken oder wiederentdecken lässt.

Italiano :

Godetevi un concerto al sole con Jean François Léger, che vi farà conoscere la bossa nova e i grandi successi di questa musica brasiliana.

Espanol :

Disfrute de un concierto bañado por el sol con Jean François Léger, que le introducirá en la bossa nova y los grandes éxitos de esta música brasileña.

L’événement 60 ANS DE BOSSA NOVA Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2025-07-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère