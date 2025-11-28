LES CANCANS – ESPACE LIGERIA Montlouis Sur Loire

LES CANCANS – ESPACE LIGERIA Montlouis Sur Loire vendredi 28 novembre 2025.

LES CANCANS Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Mais qui est donc le vrai père de la jeune Checchina ?Un respectable marchand, un rescapé des pirates ou un horrible vendeur de pistaches ?À Venise, la rumeur enfle et court les ruelles.Chacun mène l’enquête dans cette comédie féroce et joyeuse de Goldoni, menée tambour battant par la compagnie L’Entracte, qui fête ses 50 ans de théâtre.

ESPACE LIGERIA 9 RUE DE LA CROIX BLANCHE 37270 Montlouis Sur Loire 37