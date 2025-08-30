60 ans du groupe de danses Airoski Rue Dongaitz anaiak Urrugne
60 ans du groupe de danses Airoski
samedi 30 août 2025.
60 ans du groupe de danses Airoski
Fronton Urrugne
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
2025-08-30
19h spectacle de danses et chants
20h45 Bal avec Kiki & José
22h DJ Ping & Pong
Petite restauration (taloas, frites) et buvette .
Rue Dongaitz anaiak Fronton Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
