60 ans du groupe de danses Airoski Rue Dongaitz anaiak Urrugne

60 ans du groupe de danses Airoski samedi 30 août 2025.

Rue Dongaitz anaiak Fronton Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-30

2025-08-30

19h spectacle de danses et chants

20h45 Bal avec Kiki & José

22h DJ Ping & Pong

Petite restauration (taloas, frites) et buvette .

Rue Dongaitz anaiak Fronton Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

